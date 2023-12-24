В России может появиться ЕГЭ по "Основам безопасности и защиты Родины"

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о готовности ведомства разработать экзамен по новому предмету "Основы безопасности и защиты Родины" и включить его в линейку ЕГЭ в случае, если будет такая необходимость.
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