Украина со среды наносит удары по некоторым объектам российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил президент России Владимир Путин.
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