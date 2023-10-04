Блинкен: Решения об ударах за пределами Украины принимает Киев

Решения об ударах за пределами Украины остается за властями Киева, однако Вашингтон никогда их не поощрял, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Университете Райса в Хьюстоне, передает Интерфакс.
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