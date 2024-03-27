Единственный за Уралом сахарный завод отказался покупать свеклу у алтайских фермеров

Для тех, кто двадцать лет сотрудничал с предприятием, такой поворот событий стал ударом — продавать урожай теперь некуда Черёмновский сахарный завод разослал своим партнерам письма о том, что с этого года прекратит покупать у них сырьё.
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