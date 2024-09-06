Националисты Латвии предлагают не признавать аттестаты и дипломы РФ в Латвии

И вновь "светлая" мысль посетила головы националистов Латвии - Нацблок в полном составе выдвинул поправки к Закону об образовании, которые гласят: "В Латвии не признаются документы об образовании, которые получены в РФ после 24-го февраля 2022 года".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии