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Националисты Латвии предлагают не признавать аттестаты и дипломы РФ в Латвии

Националисты Латвии предлагают не признавать аттестаты и дипломы РФ в Латвии

И вновь "светлая" мысль посетила головы националистов Латвии - Нацблок в полном составе выдвинул поправки к Закону об образовании, которые гласят: "В Латвии не признаются документы об образовании, которые получены в РФ после 24-го февраля 2022 года".

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