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Латышонок о «Зените»: «Ни о чем не жалею. Первый сезон получился отличным, 17 «сухарей». Во втором пропустил сборы из-за травмы, сел на скамейку, конкурент использовал свой шанс»

Евгений Латышонок подвел итоги игры за « Зенит ». – Как оцените период карьеры в «Зените»? – Ни о чем не жалею.

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