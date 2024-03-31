Хорошая новость для любителей активного отдыха! 🔥🔥🔥 С сегодняшнего дня возобновлена работа теннисного корта на Ремзаводском стадионе! Посетителей ждут с 08.
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Хорошая новость для любителей активного отдыха! 🔥🔥🔥 С сегодняшнего дня возобновлена работа теннисного корта на Ремзаводском стадионе! Посетителей ждут с 08.