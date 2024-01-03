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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Замена клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов) своими руками

При ремонте двигателя может потребоваться замена клапанов на «Дэу Нексия» (8 клапанов). Нужно обратить внимание на то, что стандартной процедуры регулировки не предусмотрено – просто нечем менять зазор между толкателями и ножками клапанов.

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