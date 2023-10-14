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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонконг (WTA). 1/2 финала. Блинкова играет с Фернандес, Синякова встретится с Тревисан

Сетка турнира здесь. Prudential Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард 1/2 финала Лейла Фернандес (Канада)  Анна Блинкова (Россия) 2:1 Дата проведения 14 октября, 09.

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