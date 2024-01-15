Юлия Паршута описала Павлу Воле любимую позу в сексе

Митя Фомин, Сергей Гореликов, Юлия Паршута и Вики Одинцова были приглашены в программу “Шоу Воли”. Бывший участник группы Hi-Fi отметил, что организаторы проекта “Выжить в Самарканде” подготовили очень сложные испытания для участников, как физические, так и моральные.