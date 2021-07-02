В Москве создадут современные площадки для выгула собак

В четырёх московских районах появятся новые современные площадки для выгула собак. Пилотный проект запущен программой мэра Москвы «Мой район» по итогам исследования запросов горожан на функциональное наполнение мест для выгула домашних животных.
В четырёх московских районах появятся новые современные площадки для выгула собак. Пилотный проект запущен программой мэра Москвы «Мой район» по итогам исследования запросов горожан на функциональное наполнение мест для выгула домашних животных.
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