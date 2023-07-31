Военное обозрение

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Руководство одного из немецких университетов назвало причину исключения китайских студентов из вуза

Руководство одного из немецких университетов назвало причину исключения китайских студентов из вуза

Университет Эрлангена-Нюрнберга в ФРГ с 1 июня текущего года принял решение об отчислении студентов, финансируемых исключительно государственным Советом по стипендиям Китая (CSC).

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