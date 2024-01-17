SFI проведет собрание акционеров - основные события 18 января

ВОСА SFI пройдет 18 января 2024 года. Акционеры утвердят устава общества в новой 27-й редакции и положения о совете директоров (редакция № 7), а также положения о вознаграждении членов СД и компенсации расходов членов СД.
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