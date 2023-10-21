Шарль Леклер: У меня была возможность обогнать Ферстаппена на старте

Шарль Леклер: У меня была возможность обогнать Ферстаппена на стартеGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Ferrari Шарль Леклер прокомментировал жесткую борьбу с Максом Ферстаппеном на старте спринта и прокомментировал свое третье место.
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