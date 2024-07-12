«Нужно поражать объекты на территории России»: Генсек НАТО объявил о снятии ограничений на удары вглубь РФ

Необходимо уничтожать военные объекты, расположенные на территории России, заявил генсек НАТО. Многие западные страны приняли решение снять ограничения на удары вглубь территории России для ВСУ при использовании иностранного оружия, поставленного киевскому режиму.
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