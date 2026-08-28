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Аргументы и Факты

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Сокрушены Киев и Одесса, начался перелом в СВО: ответ РФ сотряс пол-Украины

Сокрушены Киев и Одесса, начался перелом в СВО: ответ РФ сотряс пол-Украины

Успехи российской армии на земле и системная работа по уничтожению военной инфраструктуры в тылу противника может в скором времени привести к коренному перелому в зоне СВО, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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