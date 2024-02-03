Симеоне о том, как «Атлетико» остановил Беллингема: «Нам повезло, это выдающийся игрок. В «Реале» у него есть все, чтобы продолжать прогресс»

В этом сезоне «Атлетико» трижды сыграл с «Реалом». В этих матчах у команды Симеоне две победы (3:1 в Ла Лиге и 4:2 в 1/8 финала Кубка Испании) и одно поражение (3:5 в полуфинале Суперкубка Испании).