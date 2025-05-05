Кажется, погода сошла с ума. Второй год подряд на майских праздниках в России идет снег. Так теперь будет всегда?

Майская погода в Центральной России второй год подряд удивляет своей непредсказуемостью. Этой весной после почти летней жары с температурой плюс 27 градусов ударило похолодание, на майских праздниках шел снег.
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