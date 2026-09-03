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Царьград

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Лавров предложил сотрудничество странам, отказавшимся от идеологии

Лавров предложил сотрудничество странам, отказавшимся от идеологии

Министр Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с теми, кто ставит экономические интересы выше идеологии.

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Вениамин Мельников

господин Лавров    ставит телегу впереди лошади. Идеология определяет все ,в том числе,и направление развития экономики.Без идеологии мы зашли в тупик и шарахаемся между коммунистическим КНР и капиталистическим США.