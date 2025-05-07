Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США не подтвердили поддержку принципа целостности Украины

В США не подтвердили поддержку принципа целостности Украины

Госдеп не подтвердил, что поддерживает принцип территориальной целостность в отношении Украины. На соответствующий вопрос журналистов ответила на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

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