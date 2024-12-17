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обнаружен удивительный механизм определения пола африканской лягушки

обнаружен удивительный механизм определения пола африканской лягушки

Исследователи из Университета Макмастера обнаружили неожиданное разнообразие в генетических процессах, определяющих пол африканской когтистой лягушки, что стало значительным открытием для одной из самых изученных амфибий в мире.

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