Петербургские инженеры собрали дрон, который будет оценивать качество стогов сена

Дрон оборудован технологией нейросетевого обучения. Учёные Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали дрон, способный автоматически осуществлять поиск, подсчёт и оценку качества стогов сена.
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