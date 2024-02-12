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Петербургские инженеры собрали дрон, который будет оценивать качество стогов сена

Дрон оборудован технологией нейросетевого обучения. Учёные Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали дрон, способный автоматически осуществлять поиск, подсчёт и оценку качества стогов сена.

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