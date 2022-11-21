В офисе Зеленского рассказали о разработке декларации об "украинском воздушном щите"

Украина и ее "ближайшие" союзники приступили к разработке совместной декларации об "украинском воздушном щите", заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе выступления на Галифакском международном форуме по безопасности.
Украина и ее "ближайшие" союзники приступили к разработке совместной декларации об "украинском воздушном щите", заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе выступления на Галифакском международном форуме по безопасности.
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