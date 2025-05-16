Врач назвал последствия пятичасового сна

Врач Мартынов: Сон меньше пяти часов в сутки влияет на развитие диабета Сон менее пяти часов в сутки ухудшает способность к запоминанию и концентрации, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ожирения.
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