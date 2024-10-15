Жительнице Башиловской разъяснили ее права в связи с соседским ремонтом

Евгения с Башиловской ул., 21, пожаловалась, что в квартире сверху больше года идёт ремонт. По её словам, чаще шумят в светлое время суток, но бывает, что мастера забываются и включают перфоратор почти в полночь.
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