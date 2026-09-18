Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сui prodest? Что скрывается за диверсиями на предприятиях в Европе.

Сui prodest? Что скрывается за диверсиями на предприятиях в Европе.

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова Судя по всему, власти Великобритании и ее спецслужбы MI6 (разведка) и MI5 (контрразведка, борьба с терроризмом) находятся уже четвертый день в ступоре.

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