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Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

Ученые рассказали о надвигающейся магнитной буре и последствиях ее воздействия. Магнитная буря 10 мая 2024 года принесла не только потрясающие северные сияния в Мексике, но и серьезные проблемы для фермеров, чьи тракторы с GPS-навигацией оказались парализованными в середине сельскохозяйственного сезона.

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