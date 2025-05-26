РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Увлечённые Арктикой школьники написали диктант в парке «Яуза»

В этом году «Полярный диктант» вновь собрал сообщество юных исследователей. Традиционно флагманской площадкой стал «Парк Яуза», где диктант написали 800 человек – рекорд и яркое подтверждение растущего интереса.

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