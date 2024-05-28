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Политолог Котоков: Украина для США является расходным материалом

Политолог Котоков: Украина для США является расходным материалом

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление Вашингтона о том, что Тайвань в отличие от Украины получит от Соединенных Штатов новейшее оружие.

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