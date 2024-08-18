Накануне съезда демократов: Харрис дрейфует влево

Наталия Сорокина

РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».