Медиакратия
ГлавнаяКалейдоскопПолитикаЭкономикаГорячее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медиакратия

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть...Накануне съезда д...
  • Владимир Моргунов
    ОПЯТЬ ГУАЙДО НА БИРЖУ ТАЩИТЬСЯ ???Мадуро – трёхкрат...
  • Evgeny Ku
    Это не инфляция, а вражина диктует !!!Инфляция диктует:...

Накануне съезда демократов: Харрис дрейфует влево

Накануне съезда демократов: Харрис дрейфует влево

19 августа в Чикаго откроется Национальный съезд демократической партии США. Несмотря на то, что партийные боссы и простые делегаты намерены […] The post Накануне съезда демократов: Харрис дрейфует влево appeared first on Медиакратия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Сорокина
РАЗНИЦА МЕЖДУ &quot;ЛЕВЫМИ&quot; И &quot;ПРАВЫМИ&quot;: &quot;Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх