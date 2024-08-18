19 августа в Чикаго откроется Национальный съезд демократической партии США. Несмотря на то, что партийные боссы и простые делегаты намерены […] The post Накануне съезда демократов: Харрис дрейфует влево appeared first on Медиакратия.
Накануне съезда демократов: Харрис дрейфует влево
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Сорокина
РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».
Ответить
19 час.
Свежие комментарии