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  • Eduard
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Китай осуждает санкции США: 70 компаний в новом черном списке

Китай осуждает санкции США: 70 компаний в новом черном списке

США расширили санкционные списки, добавив 70 компаний из Китая, Пакистана и других стран. Представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал это гегемонизмом и нарушением международного права, подчеркнув, что Китай решительно против такого давления и готов защитить свои интересы.

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