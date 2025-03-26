Китай осуждает санкции США: 70 компаний в новом черном списке

США расширили санкционные списки, добавив 70 компаний из Китая, Пакистана и других стран. Представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал это гегемонизмом и нарушением международного права, подчеркнув, что Китай решительно против такого давления и готов защитить свои интересы.