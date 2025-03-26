США расширили санкционные списки, добавив 70 компаний из Китая, Пакистана и других стран. Представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал это гегемонизмом и нарушением международного права, подчеркнув, что Китай решительно против такого давления и готов защитить свои интересы.
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