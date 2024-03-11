Как мужчине подготовиться к отцовству и зачем это нужно делать

Почему мужчине нужно готовиться к зачатию Перекладывать всю ответственность за благополучие ребёнка на свою супругу недальновидно как минимум потому, что ребёнок получает по 50% генетического материала от каждого родителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии