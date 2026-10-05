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Калужские новости

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ПВО Калужской области сбили 11 дронов над четырьмя округами

ПВО Калужской области сбили 11 дронов над четырьмя округами

Все 11 беспилотников были ликвидированы над Людиновским, Мосальским, Спас-Деменским и Юхновским округами.

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