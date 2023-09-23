Сообщения от российских военных с позиций на стыке ДНР и Запорожской области: в последние сутки противник полностью отказался от наступательных действий

Украинский военнослужащий Российские военнослужащие, находящиеся на позициях на стыке ДНР и Запорожской области, сообщают о том, что противник в последние сутки полностью отказался от ведения наступательных действий.
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