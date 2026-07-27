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Intel представила космический процессор Starfire для спутников с поддержкой ИИ

Intel представила космический процессор Starfire для спутников с поддержкой ИИ

Чип объединяет несколько вычислительных модулей и рассчитан на работу в космосе более 10 летIntel анонсировала процессор Starfire для спутников, рассчитанный на выполнение задач искусственного интеллекта и обработки данных непосредственно на орбите.

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