Intel представила космический процессор Starfire для спутников с поддержкой ИИ

Чип объединяет несколько вычислительных модулей и рассчитан на работу в космосе более 10 летIntel анонсировала процессор Starfire для спутников, рассчитанный на выполнение задач искусственного интеллекта и обработки данных непосредственно на орбите.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии