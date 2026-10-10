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NASA опередило собственный график на 3 года: первый модуль лунной базы запустят уже в декабре

NASA опередило собственный график на 3 года: первый модуль лунной базы запустят уже в декабре

Кроме того, Джаред Айзекман объявил о подписании ядерного пакта с Минэнерго США и пообещал почти ежемесячные роботизированные миссии с начала 2027 года Администратор NASA Джаред Айзекман на саммите «Наука: новый золотой век» в Белом доме сообщил, что агентство выходит из графика строительства лунной базы с опережением.

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