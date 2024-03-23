Все у меня идет по плану. Осталось узнать - чей это план

Мужика чуть ли не каждый день пилит жена. Ну никакого покоя! Пошел мужик к колдунье. Договорились. Ведьма дала ему бутылку снадобья и говорит: - Жена его выпьет - и все! Исчезнет! На следующий день мужик прибегает к ведьме и кричит: - Что ты наделала, старая!? - Как что? Жена исчезла? - Исчезла.