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Мария Погребняк объяснила, почему сыграла свадьбу на Маврикии: “Это было как будто знамение”

Мария Погребняк объяснила, почему сыграла свадьбу на Маврикии: “Это было как будто знамение”

На волшебном острове Маврикий состоялась свадьба блогера и бизнесвумен Марии Погребняк и бизнесмена Игоря Головинского.

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