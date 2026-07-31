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Татар-информ

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Генерал Лапин: Личный состав 430-го мотострелкового полка овеял себя славой

Генерал Лапин: Личный состав 430-го мотострелкового полка овеял себя славой

Генерал-полковник Александр Лапин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Личный состав 430-го мотострелкового полка, укомплектованного большей частью жителями Татарстана, овеял себя славой на полях сражений.

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