Генерал Лапин: Личный состав 430-го мотострелкового полка овеял себя славой

Генерал-полковник Александр Лапин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Личный состав 430-го мотострелкового полка, укомплектованного большей частью жителями Татарстана, овеял себя славой на полях сражений.
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