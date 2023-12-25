Безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии освободили от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.
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