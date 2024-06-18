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SHOT: при захвате СИЗО в Ростове был третий заложник

SHOT: при захвате СИЗО в Ростове был третий заложник

При захвате ростовского СИЗО был третий заложник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Как отмечает канал, в промежутке времени между захватами 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления Александра Богмы, террористы успели пленить 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха, однако тот сумел вырваться и сбежать.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Все решетки в этом СИЗО - халтура? И охрана тоже халтура?
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16 час.

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