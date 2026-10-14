Стриминговая платформа Netflix планирует сократить примерно одну тысячу сотрудников, что составляет около 6% от общей численности персонала компании.
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