Утром в субботу, 30 апреля, украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.Было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Утром в субботу, 30 апреля, украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.Было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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