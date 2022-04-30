Аргументы и Факты

48 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Ващук
    Байден старикашка умалишенный может пойти и на ядерную войну , ведь он требовал бомбить Белград и Ирак . США никогда ...США выразили согл...
  • Владимир Доманов
    Вместо заявления об установлении причастных НАДО (!) опубликовать имена и фамилии (а ещё лучше потихоньку из'ять из б...СКР установил при...
  • Сергей Дудник
    А по аэродромам Куева когда?МО РФ: ракеты «Он...

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Утром в субботу, 30 апреля, украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.Было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх