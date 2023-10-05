ЮНЕСКО направит миссию в Армению для помощи с приемом беженцев из Карабаха

Группа представителей Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вскоре отправится в Ереван после просьбы Армении помочь с приемом беженцев, которые прибыли из Нагорного Карабаха.
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