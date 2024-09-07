В следующем году мир ждет нехватка нефтеперерабатывающих мощностей Такой прогноз сделал генеральный директор Phillips 66.
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В следующем году мир ждет нехватка нефтеперерабатывающих мощностей Такой прогноз сделал генеральный директор Phillips 66.
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