В Турции вынесли первый приговор по закону о фейках

Суд восточной турецкой провинции Битлис во вторник приговорил к 10 месяцам заключения местного журналиста Синана Айгула в соответствии с новым законом по борьбе с дезинформацией, который правозащитники критикуют как ограничение свободы слова.
Суд восточной турецкой провинции Битлис во вторник приговорил к 10 месяцам заключения местного журналиста Синана Айгула в соответствии с новым законом по борьбе с дезинформацией, который правозащитники критикуют как ограничение свободы слова.
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