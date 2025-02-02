Грудничок захлебнулся во сне: подробности смерти пятого ребенка семьи из Красной Сопки, где ранее умерло четверо детей

В Красноярском крае, в семье, где осенью от отравления дихлофосом скончалось четверо детей, случилась новая трагедия — умер пятый ребенок.
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