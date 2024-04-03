Мэр Харькова заявил о разработке планов по эвакуации города

Терехов рассказал о разработанном плане вывода мирного населения по мере приближения русской армии.Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает, что там пока не намерены воспользоваться имеющимся планам, так как ситуация в городе спокойная.
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