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Царьград

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Мэр Харькова заявил о разработке планов по эвакуации города

Мэр Харькова заявил о разработке планов по эвакуации города

Терехов рассказал о разработанном плане вывода мирного населения по мере приближения русской армии.Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает, что там пока не намерены воспользоваться имеющимся планам, так как ситуация в городе спокойная.

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