МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Некоторые европейские государства намерены воевать с Россией до последнего украинца, тогда как Киев относится к своим гражданам как к расходному материалу, и Москва будет наблюдать за развитием ситуации вплоть до переговоров по европейской безопасности.