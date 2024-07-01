ДГД Мангистау: за что будут штрафовать перевозчиков с 1 июля

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что главой 38 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) предусмотрены особенности порядка и условий перемещения транспортных средств международной перевозки (ТСМП), через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии